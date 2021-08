Handel erreicht auch ohne Supermärkte fast wieder Vorkrisenniveau

Der heimische Einzelhandel hat in den ersten sechs Monaten des Jahres Umsatzzuwächse erzielt. Der stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie betroffene Non-Food-Handel habe beim Absatzvolumen nahezu das Vorkrisenniveau erreicht, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Insgesamt setzte der Handel nach vorläufigen Auswertungen im ersten Halbjahr um 6,4 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, inflationsbereinigt betrug das Plus 5,2 Prozent.

Der Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln legte deutlich um 8,1 Prozent zu, der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren verzeichnete ein Plus von 3,7 Prozent.