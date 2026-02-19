250 Shops in Österreich geplant: Bekannte Kette expandiert massiv

Der aktuell am schnellsten wachsende Einzelhändler sieht sich als stationäre Alternative der China-Plattformen Temu und Shein.
Anita Staudacher
19.02.2026, 05:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-222744906

Der heimische Handel stagniert, doch nicht allen Segmenten geht es schlecht. Billiganbieter im Non-Food-Segment nutzen die Strukturbereinigung und ziehen in die Leerstände von Einkaufsstraßen und -zentren ein.

Eine Expansion im Turbomodus vollzieht derzeit der deutsche Diskonter Woolworth. Allein im Vorjahr wurden 48 neue Geschäfte in Österreich eröffnet und damit der Personalstand auf mittlerweile 600 erhöht. In der aktuellen Analyse des Standortberaters RegioData wird Woolworth als mit Abstand expansivster Einzelhändler in Österreich geführt (siehe Grafik). Mitbewerber NKD baute sein Filialnetz um 16 Standorte aus, die niederländische Billigkette Action erhöhte um 7 Standorte. Im Wettkampf der Billig-Händler gibt es auch Verlierer. Textil-Diskonter Kik steigt auf die Kostenbremse und sperrte im Vorjahr 23 Filialen zu. Heuer sollen neun weitere folgen.

Woolworth mit Sitz in Unna in Nordrhein-Westfalen ist nach der Insolvenz 2009 erst vor zwei Jahren wieder zurück nach Österreich gekehrt. Petr Marek, zuständig für die Auslandsexpansion bei Woolworth, hat Großes vor. In den nächsten fünf Jahren will er bis zu 250 Filialen aufsperren und damit Kik überflügeln. „Derzeit planen wir mit rund 40 Neueröffnungen pro Jahr“, erzählt Marek dem KURIER. Großes Potenzial sieht er in den Landeshauptstädten, „auch Wien als Hauptstadt ist enorm wichtig“. 14 Geschäfte gibt es hier bereits.

46-222744899

Petr Marek leitet die Auslandsexpansionen bei Woolworth

Flexibles Shop-Konzept

„Unser Konzept funktioniert sowohl auf großen Flächen als auch auf kleinerem Raum“, erläutert der Manager, „so ermöglichen wir auf der einen Seite Filialen mit 1.700 Quadratmetern wie in Innsbruck und auf der anderen Seite Standorte mit rund 530 Quadratmetern Verkaufsfläche wie im nahe gelegenen Imst.“ Gesucht werden vor allem gut frequentierte Fußgängerzonen, Shoppingcenter oder Fachmärkte. 

Wichtig seien eine gute Erreichbarkeit und ausreichend Parkmöglichkeiten. „Der „Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs“ wie sich Woolworth selbst nennt, bietet ein Sortiment von 18.000 Artikeln im Textil- und Non-Food-Segment. Die Palette reicht von Dekorations- und Haushaltsartikel, Party- und Bastelzubehör, Heimtextilien bis zur Bekleidung für die ganze Familie.

46-222745227

Stationäre Alternative zu Temu und Shein

Laut RegioData profitiert Woolworth wie auch die anderen Billigketten Action, Tedi oder NKD von der steigenden Preissensibilität der Menschen, zuletzt noch angeheizt von den China-Plattformen Temu und Shein. Als direkte Konkurrenz sieht Marek die Onlineplattformen nicht, vielmehr sei man eine „schnelle und direkte Alternative“ quasi ums Eck. Der Kunde hat eine große Auswahl und erspart sich Onlinebestellung und Warten auf die Ware. „Wir machen die Erfahrung, dass die Menschen nach wie vor den Einkauf vor Ort im Laden sehr zu schätzen wissen“, meint Marek.

Um bei den Preisen auch profitabel zu wirtschaften, braucht es entsprechende Volumina, die abgesetzt werden. Als rein stationärer Händler expandiert Woolworth daher europaweit, auch in Polen, Tschechien und der Slowakei eröffnet ein Laden nach dem anderen. Längerfristig möchten die Deutschen 5.000 Filialen in Europa betreiben, aktuell sind es rund 1.000.

Lange Historie

Woolworth, 1879 von Frank Winfield Woolworth in den USA gegründet, war ursprünglich eines der größten Handelsunternehmen der Welt. Die US-Firma verschwand jedoch schon in den 1990er Jahren und wurde zu Foot Locker. Die deutsche Woolworth GmbH schlitterte 2009 in die Insolvenz und wurde verkleinert von Investoren fortgeführt.

kurier.at, ast  | 

Kommentare