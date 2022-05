Hagleitner Hygiene eröffnet neues Werk in Salzburg

Das Salzburger Hygieneunternehmen Hagleitner ist auf Expansionskurs und nahm am Dienstag am Firmensitz in Zell am See nach knapp drei Jahren Bauzeit ein neues Werk in Betrieb. Mit der zusätzlichen Fertigungsstätte kann die Produktionskapazität bei Desinfektions-, Reinigungs- und Kosmetikmittel auf bis zu 21 Millionen Artikel pro Jahr verdreifacht werden. Ausgebaut wurde parallel auch die Herstellungskapazität für Spender und Dosiergeräte: Statt 250.000 können jährlich 750.000 Geräte vom Band laufen.

Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner zeigte sich in einer Aussendung davon überzeugt, dass die Nachfrage nach Hygiene aus Österreich weiter steigen werde - nicht zuletzt eine Folge der Coronapandemie. "Das neue Werk dient auch als Ausfallversicherung für das bestehende Werk. Beide funktionieren voneinander unabhängig." Durch den nun abgeschlossenen Ausbau seien im Unternehmen 80 neue Arbeitsplätze entstanden.