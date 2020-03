Härtefallfonds: Welche Bauern sich Unterstützung erwarten dürfen

Problem Mehrfachversicherung

Derzeit ausgeschlossen sind diejenigen Bauern, die doppelt versichert sind - also in der SVS und in der ÖGK. In der zweiten Phase sind hierbei Änderungen angedacht - insbesondere in der Zuverdienstgrenze und bei Mehrfachversicherungen. Eine Mehrfachversicherung soll dann kein Ausschließungsgrund mehr sein. In der laufenden Woche wurde von Kennern nicht mehr mit der Einleitung der neuen zweiten Phase gerechnet.

"Das Bestreben der Landwirtschaftskammer bleibt, dass Betriebe, die durch die Corona-Krise massive wirtschaftliche Schäden erleiden, in Analogie zum Rest der Wirtschaft auch in anderen Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder adäquate Unterstützung finden", forderte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger ( ÖVP).

"Die Kriterien in der ersten Phase des Härtefallfonds sind für Wirtschaft und Landwirtschaft die gleichen. Wir wissen, dass diese Anforderungen für auch in der Landwirtschaft hart betroffene Betriebe zu eng sind. Wir wollen daher für die nächste Phase flexiblere Regelungen für Zuverdienst und Mehrfachversicherte."

"Rettungsschirm" für alle

Der freiheitliche Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner forderte am Dienstag einen "Rettungsschirm für alle landwirtschaftlichen Betriebe". So sollten etwa die Sozialversicherungsbeiträge für heuer einmalig gänzlich entfallen. Öffentliche Gelder sollten nicht mehr in die Berechnung des Einheitswertes einbezogen werden. Und unter anderen Punkten sollten landwirtschaftliche Produkte einen Mindestpreis bekommen, forderte der FPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat in einer Aussendung.