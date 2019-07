Haber und Schock lösen Ittner und Pribil in OeNB-Chefetage ab

Der Wirtschaftsprofessor Gottfried Haber wird am Donnerstag (11. Juli) auf ÖVP-Ticket Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Am selben Tag wird der schlagende Burschenschafter Eduard Schock auf FPÖ-Ticket Direktor in der Notenbank. Die Personalien sind ein Ergebnis von Beschlüssen der im Nationalrat abgewählten ehemaligen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung.