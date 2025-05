Die Zahl der aktuellen monatlichen Bestellungen bei Gurkerl habe sich im Vergleich zu Oktober 2024 nahezu verdoppelt und liege inzwischen bei bis zu 100.000, teilte das Unternehmen mit.

"Unser Ziel mit der Umstellung auf ein vollautomatisiertes Logistikzentrum war es, das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern - und gleichzeitig unser E-Food-Modell in einem Hochlohnland wie Österreich möglichst schnell profitabel zu machen", so Gurkerl-Chef Olin Novák via Aussendung. Seit dem "Neustart" im Oktober belieferte der Online-Supermarkt nach eigenen Angaben rund 50.000 Kundinnen und Kunden.