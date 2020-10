Großinvestment von Spitz: Bis zu 600 Millionen Dosen im Jahr

Der oö. Lebensmittelhersteller Spitz hat in seinem Werk in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) eine 4.200 Quadratmeter große Dosenabfüllanlage u. a. für Energy Drinks, Sportgetränke und Limonaden in Betrieb genommen. In die Anlage wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert. Nach 50 Wochen Bauzeit können nun bis zu 600 Millionen Dosen im Jahr befüllt werden, hieß es in einer Presseaussendung.

"In Kürze wird auf dem Dach der neuen Anlage zudem eine 2.200 Quadratmeter große Fotovoltaik-Anlage installiert", sagte Geschäftsführer Walter Scherb. Damit könne das Unternehmen auf insgesamt 10.000 Quadratmetern Solarstrom gewinnen.

Die Spitz-Gruppe mit Sitz in Attnang-Puchheim zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten in Österreich und führt unter anderem die Marken Spitz, Gasteiner Mineralwasser, Auer, Blaschke, GOAL und Honigmayr.