Griechenlands Sparerfolg freut die Gläubiger

Aus Sicht der Bevölkerung ist die Politik der Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Antonis Samaras eine Katastrophe. Bis Ende 2014 sollen 15.000 Staatsbedienstete den Job verlieren, weiteren 25.000 droht im kommenden Jahr der Verlust des Arbeitsplatzes. An Montag hatten deshalb bereits die Gymnasiallehrer die Arbeit niedergelegt. Angestellte der Kommunen waren ebenfalls in Streik, in vielen Städten wurde der Müll nicht abgeholt. Heute, Dienstag, erreicht die Streikwelle ihren Höhepunkt. Der Wahlsieg von Angela Merkel sorgt in Griechenland für Entsetzen. Sie wird für die harten Vorgaben verantwortlich gemacht. „Ein Triumph für die Königin des Spardiktats“, titelte die Tageszeitung Ta Nea.

Die EZB habe nicht vor, auf Dauer Teil der Troika zu bleiben, sagte unterdes-sen Zentralbank-Chef Mario Draghi am Montag vor dem EU-Parlament. Ob Griechenland ein drittes Hilfspaket braucht, lasse sich noch nicht beantworten. Das hänge davon ab, ob sich das Land Ende 2014 selbstständig über die Märkte finanzieren kann.