Griechenland-Wahl: Europa zittert mit

Prognosen, was das krisengebeutelte Griechenland am Abend des Wahltages erwarten wird, wagt derzeit niemand zu sagen. Es bleibt bis zur letzten Minute offen: Werden sich jene Griechen durchsetzen, die unbedingt auf Euro-Kurs bleiben wollen? Oder werden sich jene, angeführt von der SYRIZA, durchsetzen, die Europa den Sparkurs aufkündigen möchten?

Anders als Anfang Mai, als die wütenden und von der Krise verbitterten Griechen ihre altgedienten Politiker in die Wüste geschickt hatten, ist diesmal Angst der Regisseur des Urnengangs. Angst, Griechenland könnte wirklich aus der Euro-Zone fallen. Angst, die wahre Katastrophe könnte erst jetzt beginnen.

"Für mich ist die Vorstellung, wir müssten wieder mit Drachmen zahlen, der blanke Horror", schildert Vasilis Tsirikos. "Ausländische Fahrräder, und das sind die meisten hier bei uns, würden so teuer, dass sie keiner mehr kaufen kann." Sein Geschäft, so glaubt der 38-Jährige, steht und fällt mit dem Euro. Dabei hat das kleine Geschäft des Händlers in den vergangenen Monaten erst recht zu blühen begonnen. Selbst in der griechischen Hauptstadt, wo Radfahrer noch immer eine seltene Spezies sind, stiegen zuletzt immer mehr Griechen auf das Rad um. Bei Benzinpreisen von rund 1,80 Euro pro Liter ein schlagendes Argument.

Die Furcht vor dem totalen Absturz, vor Bankencrash, Zahlungsausfall und Chaos scheint indes viele Wähler wieder in die Arme der konservativen Nea Dimokratia zu treiben. "Freunde von mir, die bisher immer die sozialistische PASOK gewählt haben, wollen dieses Mal, wenn auch mit allergrößtem Bauchweh, für die Konservativen stimmen", schildert Politologe Kostas Yfantis dem KURIER: "Die Nea Dimokratia, die für die Fortsetzung des pro-europäischen Kurses eintritt, erscheint ihnen noch immer als das geringere Übel als SYRIZA."

Diese aber dürfte nach Schätzung des Politologen bei den Wahlen noch viel besser abschneiden als zuletzt. Mit großem Erfolg gelang es Parteichef Alexis Tsipras, die Masse jener um sich zu bündeln, die das Wort "Sparprogramm" nicht mehr hören können. Wer Anfang Mai noch irgendeine kleine Protestpartei gegen das "Spardiktat" gewählt habe, so Kostas Yfantis, "wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit für Tsipras stimmen."

So wie Despina Tskalotos. Die frühere Verkäuferin, seit zwei Jahren arbeitslos, kümmert es wenig, dass Tsipras die politische Quadratur des Kreises verspricht: Griechenland werde im Euro bleiben – und trotzdem das verhasste Sparprogramm aufkündigen, verheißt Tsipras.

Die 49-Jährige will ihm gerne glauben. Wie der jugendliche Heißsporn der SYRIZA das schaffen will, ist der Mutter eines – ebenfalls arbeitslosen – 19-jährigen Sohnes letztlich egal. "Ich weiß nur eines: Ich kann nicht mehr sparen, ich habe nichts mehr. Und seit wir dieses Sparprogramm haben, ist in Griechenland alles nur viel, viel schlechter geworden."