Griechen-Hilfe entzweit die EU

Die EU-Schuldenkrise war auch Thema beim Forum Alpbach am Dienstag. Ökonom Dennis Snower, Präsident des Institutes für Weltwirtschaft in Kiel, forderte in Alpbach 20 Jahre Zeit für Griechenland, um seine Schulden in den Griff zu bekommen. Kaputtsparen sei der falsche Weg. Auch Großbritannien spare sich derzeit kaputt.



Göran Persson, schwedischer Regierungschef von 1996 bis 2006 und erfolgreicher Sanierer des einstigen Krisen-Landes, erklärte, er mache sich mehr Sorgen um Italien und Frankreich: Die Probleme in Griechenland und Portugal seien mit dem vorhandenen Instrumentarium zu lösen. Auch Spanien könne seine Situation wieder in Griff bekommen, da das Land keine hohen Schulden und großes Wachstumspotenzial habe.



Frankreich produziere hingegen seit Jahrzehnten Defizite. Persson: "Ich warte darauf, dass endlich jemand die französischen Politiker herauszufordern beginnt, etwas zu tun." Nachsatz: "Wenn Frankreich abzurutschen beginnen würde, würde das ein enormes Problem werden." Und sollte Italien die momentane Krise nicht in den Griff bekommen, käme Europa wohl nicht um die Einführung von Gemeinschaftsanleihen - sogenannten Eurobonds - herum.