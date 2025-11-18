Google-Chef warnt davor, KI blind zu vertrauen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sich auf ein einziges KI-Tool zu verlassen, hält Sundar Pichai für falsch. Für den Chef der Google-Mutter Alphabet sei es wichtig, über ein Informationsökosystem zu verfügen, das sicher und vertrauenswürdig ist. "Deshalb nutzen Menschen die Google-Suche, wir haben auch andere Produkte, die genauere Informationen liefern", sagt Pichai gegenüber BBC. Zwar seien die KI-Tools nützlich, wenn man "etwas Kreatives schreiben" möchte, doch selbst die beste KI-Technologie sei derzeit anfällig für Fehler. Die Aussagen des Google-Chefs decken sich mit einer BBC-Studie aus diesem Jahr: OpenAI’s ChatGPT, Microsofts Copilot, Googles Gemini und Perplexity AI wurden mit Inhalten der BBC-Website getestet. Die Antworten der KI enthielten "erhebliche Ungenauigkeiten".

Spannung zwischen Technologie und schädlichen Auswirkungen Pichai sei sich der Spannung zwischen der schnellen Entwicklung der Technologie und den Maßnahmen zur Verhinderung potenziell schädlicher Auswirkungen bewusst. Deshalb habe der Technologieriese seine Investitionen in die KI-Sicherheit im Verhältnis zu seinen Investitionen in die KI erhöht. "Wir stellen beispielsweise eine Open-Source-Technologie zur Verfügung, mit der man erkennen kann, ob ein Bild von einer KI generiert wurde", erklärt Pichai.