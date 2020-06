Online-Werbung bremst Google aus

Google hat neben der Suchmaschine sukzessive weitere Geschäftsfelder wie Android, die Datenbrille Google Glass oder die Online-Bürosoftware Google Apps aufgebaut. Der Konzern ist auch einer der Vorreiter selbstfahrender Autos. Erst in dieser Woche übernahm Google zudem einen Hersteller von Drohnen; der Konzern will mit Hilfe der Fluggeräte Internet in entlegene Gebiete bringen.

„Ich bin begeistert darüber, welche Fortschritte unsere neuen Geschäftszweige machen“, sagte Page. Google lässt sich seine Unternehmungen einiges kosten, die Zahl der Mitarbeiter stieg binnen eines Jahres um 2300 auf rund 46.200. Zum Abschied schwächte das an Lenovo verkaufte Tochterunternehmen Motorola die Bilanz noch einmal mit einem Minus von knapp 200 Millionen Dollar.