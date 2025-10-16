Nach Tod von Giorgio Armani: Das soll der neue Chef des Modehauses werden

Die Ernennung werde voraussichtlich auf einer noch für Donnerstag anberaumten Verwaltungsratssitzung beschlossen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag und bestätigte damit einen italienischen Medienbericht.

Marsocci soll Nachfolge von Armani antreten

Marsocci ist seit über 20 Jahren für das Unternehmen tätig und soll nun die Nachfolge des im September 2025 verstorbenen Firmengründers Giorgio Armani antreten. Als Vorstandschef soll Marsocci den Konzern durch eine Phase großer Veränderungen führen. Dazu gehört der im Testament des Gründers festgelegte Verkauf eines Anteils von 15 Prozent. Dabei soll dem Luxusgüterkonzern LVMH, dem Kosmetikriesen L'Oreal oder dem Brillenhersteller EssilorLuxottica der Vorzug gegeben werden.

Teil der neuen Machtstruktur ist zudem Pantaleo Dell'Orco, Armanis langjähriger Partner. Er wurde zum Vorsitzenden der Giorgio-Armani-Stiftung ernannt, die 30 Prozent der Stimmrechte des Imperiums kontrolliert. Dell'Orco selbst hält bereits 40 Prozent der Stimmrechte. Die Armani-Gruppe lehnte eine Stellungnahme ab.