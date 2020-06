DAX knackt nächsten Rekord

An der Frankfurter Börse durfte schon am Freitag Abend gejubelt werden. Der Leitindex DAX schloss so hoch wie noch nie. Am Dienstag fiel dann der nächste Rekord: Im Tagesverlauf stieg der DAX erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 8200 Punkten und schloss letztlich bei 8182 Punkten. Bis zu seinem 25. Geburtstag am 1. Juli könnte der DAX durchaus noch weitere Rekorde feiern. Beflügelt werden die Börsen auch davon, dass die EZB in der Vorwoche die Euro-Leitzinsen gesenkt hat und sich eine weitere Senkung offen ließ. Das heißt, die Sparzinsen bleiben tief und geben tendenziell noch nach. Die Renditen von Staatsanleihen fallen ebenfalls weiter. Aus Mangel an Alternativen greifen daher wieder mehr Anleger zu Aktien.

Die Konjunktur muss aber erst liefern, was die Börsen vorwegnehmen. Es gibt aber auch jetzt schon recht gute Daten, zumindest aus den USA. Dort haben überraschend positive Arbeitsmarktdaten am Freitag für Rekordhochstände an der New Yorker Börse gesorgt. Auch am Dienstag ging die Rekordjagd weiter und der Dow Jones kletterte über die 15.000-Punkte-Marke.

Die Börse Tokio setzte ebenfalls zum Höhenflug an. Ein Plus von 3,5 Prozent trieb den Nikkei-Index erstmals seit fünf Jahren über die Marke von 14.000 Punkten.