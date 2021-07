Gerangel um Flugverbindungen in die VAE

Die erdölreichen Arabischen Emirate investieren massiv in ihre Airlines. Das gilt für die Emirates mit Sitz in Dubai genauso wie für die Etihad mit Sitz in Abu Dhabi.

Seit 2011 hat Großaktionär Etihad etwa 800 Millionen Euro in die Air Berlin investiert. Eine Zusammenlegung der Air Berlin mit den Töchtern Niki sowie der Schweizer Belair und der deutschen Regionalfluglinie LGW ist derzeit angeblich nicht geplant. Man arbeitete lediglich daran, die "operativen Plattformen für den Betrieb zu straffen und neue zu strukturieren", so ein Sprecher von Air Berlin. Dabei werde "die Effektivität der einzelnen Plattformen auf den Prüfstand gestellt".