Geplante E10-Einführung im Herbst wackelt

Angesichts der zuletzt rasant steigenden Preise bei Agrarrohstoffen (siehe Grafik) flammt die Kritik an Biosprit aber wieder auf. In Deutschland forderte Entwicklungsminister Dirk Niebel einen sofortigen Verkaufsstopp für E10 (Benzin mit zehn Prozent Biosprit). "Gerade bei steigenden Lebensmittelpreisen kann Biosprit zu stärkerem Hunger in der Welt beitragen", warnte er. In Deutschland wird E10 seit Anfang 2011 verkauft.