Generali verkauft Immobilien im Wert von 1 Mrd. Euro

Generali will seine Kassen auffüllen und trennt sich von Immobilien im Wert von einer Milliarde Euro. Unverbindliche Angebote von vier Gesellschaften sind für das Immobilienportfolio des Versicherungskonzerns eingereicht worden, zu dem auch Objekte in Österreich zählen, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore am Dienstag.

Zu den Interessenten zählen der deutsche Fonds Patrizia, sowie ein Konsortium um die Schweizer Bank UBS. Mehr Details wurden jedoch nicht bekanntgegeben. Bis Ende März wird Generali den Beschluss ergreifen, mit nur zwei der vier Interessenten weiter zu verhandeln.