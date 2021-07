Gemüseverarbeiter efko stellt sich auf Singles ein

Auch in den Hauptstandort in Oberösterreich steckt efko Geld. Bis Mai wird um 20 Mio. Euro revitalisiert und technisch erneuert. 2015 solle es mehr Frischeprodukte im Kühlregal geben, auch in der Gastronomie möchte die Gruppe stärker Fuß fassen und besonderes Augenmerk auf die 1,4 Mio. Single-Haushalte in Österreich legen, berichtete Hraby der Zeitung. Das wirke sich auf die Verpackungsgrößen aus. Convenience-Produkte, also schnell und einfach zuzubereitende Speisen, gewinnen somit weiter an Bedeutung. "Das alles greift in unser Sortiment massiv ein", so Hraby gegenüber dem WirtschaftsBlatt.

Aus Polen zieht sich die Genossenschaft, an der die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich mehrheitlich beteiligt ist, hingegen zurück. Es habe keine geeigneten Projekte gegeben. Der Markt wird von Tschechien aus bedient, so Hraby. Zufrieden sei er hingegen mit der niederbayrischen Tochter, trotz neuer Mindestlöhne. Dafür seien die Rohstoffe günstiger, stellte der Geschäftsführer in dem Artikel fest.