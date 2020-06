Gelungene Premieren an den Aktienmärkten

Am Donnerstag gelang dem chinesischen Online-Händler JD.com ein glänzendes Börsendebüt an der New Yorker Nasdaq. Tags darauf ging der Koblenzer Autozulieferer Stabilus in Frankfurt an die Börse – ebenfalls mit gutem Erfolg.

Das Geschäft mit Börseneulingen kommt in Schwung. Kein Wunder, dass Kleinanleger und Großinvestoren bei Aktien zugreifen: Mit risikolosen Veranlagungen ist so gut wie nichts zu verdienen. Im Euroraum wird sich das nicht bald ändern, im Gegenteil.