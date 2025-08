Warum sich ETFs langfristig lohnen

Wer etwa den „iShares Core Euro Stoxx Ucits ETF Eur“ der ersten Stunde gekauft hat und per Sparplan jeden Monat 50 Euro einzahlte, insgesamt also 15.000 Euro, dürfte – bei Wiederanlage der Gewinne und ohne Kosten – heute um die 38.700 Euro auf dem Konto haben. Ein sattes Plus trotz Finanzkrise 2008, Eurokrise, Pandemie, Russlands Einmarsch in der Ukraine und der aktuellen Zollpolitik des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

ETFs bilden meist automatisch einen Index ab. Nicht jeder kann es sich leisten, zum Beispiel alle Werte im Österreichischen Aktienindex ATX zu erwerben. Das kann ein solcher Fonds übernehmen. Wer dann von der Wertentwicklung des ATX profitieren will, kauft sich einen Anteil am Fonds, der deutlich günstiger ist als Einzelaktien. Der Clou: Auch der Fonds kann an der Börse einfach gekauft und verkauft werden.