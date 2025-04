Fettes Gehaltsplus für DAX-Chefs: Spitzenreiter erhält 19 Millionen Euro

Für die Vorstandsvorsitzenden der im deutschen Börsenindex DAX gelisteten Unternehmen ging das Einkommen 2024 steil bergauf. Das geht aus neuen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI) hervor. Insgesamt erhielten die Konzernchefs aus dem DAX eine Vergütung von 231,4 Millionen Euro – 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Über alle Vorstandsmitglieder gerechnet, kommt ebenso ein deutliches Plus von 5,2 Prozent heraus.

Warum die Gehälter so gestiegen sind? Bei Warnery war es ein Langfristbonus, der nun fällig wird, bei SAP-Chef Klein soll es sich um einen langfristigen an den Aktienkurs gekoppelten Bonus handeln.

In Österreich war im Vorjahr Gagenkönig mit 10,9 Millionen Euro Bawag-Chef Anas Abuzaakouk. Für 2025 steht für den Bawag-Boss eine neue Vergütungsregelung an, berichtete die Presse im März. Demnach soll sich die Gesamtvergütung des CEOs um 25 Prozent verringern und er dazu verpflichtet werden, das Fünffache des Jahresgrundgehalts in Bawag-Aktien zu halten.