Gehälter klettern um drei Prozent

Den Österreichern dürfte im kommenden Jahr mehr Geld im Börsel bleiben: Wie das Beratungsunternehmen Mercer ermittelte, werden die Gehälter 2012 voraussichtlich um drei Prozent steigen. Gemeinsam mit Ländern wie Deutschland, Italien oder Schweden liegt Österreich damit an der Spitze in Europa, was die Steigerungsraten angeht.



Inflationsbereinigt geht Mercer von einer Gehaltssteigerung von 0,8 Prozent aus, die Inflationsrate wird mit 2,2 Prozent angenommen. "In einigen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, profitieren die Arbeitnehmer von einer vergleichsweise niedrigen Inflationsrate", meint Christa Zihlmann von Mercer. In Ländern wie Schweden, Dänemark oder Großbritannien hingegen werde das Gehaltsplus kaum spürbar sein.