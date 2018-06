Geballte Wirtschaft: Halb Österreich auf nur 882 km²

Oder anders formuliert: Die Hälfte der Wirtschaftsleistung wird auf nur 7,7 Prozent des Siedlungsraums erzielt (Berge und nicht nutzbare Flächen bereits abgezogen) – das sind nicht mehr als 882 Quadratkilometer.

Am stärksten konzentriert ist die Wirtschaft in Schwechat – mit der OMV-Raffinerie und dem Flughafen. Vorarlberg besticht als fast geschlossener urbaner Raum. Auch einzelne Überraschungen gibt es: So weist Österreichs kleinste Stadt, das Tiroler Rattenberg mit nur 400 Einwohnern, extrem hohe Wertschöpfung auf. Das ist der geringen Fläche geschuldet, auf der sich Glasbetriebe drängen – sowie ein Bezirksgericht. Ministerin Schramböck will die Erkenntnisse für eine Standortkonferenz Ende Juni nützen.