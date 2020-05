Gasteiner: "Jede Flasche wird 20 Mal kontrolliert"

Gasteiner wurde nun als erstes Produkt im Bundesland Salzburg mit dem GREEN BRAND-Siegel ausgezeichnet. Welche ökologisch nachhaltigen Maßnahmen setzt das Unternehmen?

Hr. Widmar: Gasteiner setzt seit Jahren eine Reihe von Maßnahmen, die auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Im Besonderen umfasst das die Energierückgewinnung bei den Produktionsanlagen, die stetige Optimierung von Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Ökostrom. Die Preformen der Gasteiner PET-Flaschen weisen bereits einen Recyclat-Anteil von 30 - 40 % aus und die Entwicklung geht in die Richtung noch leichtere Flaschen, um auch hier Ressourcen einzusparen. Darüber hinaus verlässt das Wasser aus dem Nationalpark Hohe Tauern zu rund einem Drittel in Mehrwegflaschen die Abfüllung in Bad Gastein, was gegenüber dem Markt einen stark überproportionalen Anteil darstellt.



Was erwarten bzw. erhofft sich das Unternehmen durch die GREEN BRAND-Auszeichnung?

Hr. Widmar: Die GREEN BRAND Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer ständigen Anstrengungen, die Produktion und den Vertrieb von Gasteiner Mineralwasser nachhaltig auszurichten. Wir werden diese Auszeichnung aktiv in unsere Kommunikation einbinden, um unseren Kunden dieses für unser Unternehmen wichtiges Positionierungsmerkmal näher zu bringen.



Setzen Sie durch das neu erworbene Siegel auch marketingtechnische Maßnahmen zur Bekanntmachung?

Hr. Widmar: Ja - wir werden das soeben verliehene Siegel auch in unseren Marketingmaßnahmen einbauen.



Gasteiner wird seit einer Befragung durch das Marktforschungsinstitut synovate als "grüne Marke" bezeichnet. Was kann sich der Konsument unter diesem Begriff vorstellen?

Hr. Widmar: Jeder hat seine eigene Vorstellung einer "grünen Marke" - für uns sind die Herkunft aus dem Nationalpark Hohe Tauern und der ressourcenschonende Umgang die wichtigsten Parameter unserer grünen Marke Gasteiner.



Welche ökologischen Ziele setzt sich Gasteiner für die nächsten Jahre?

Hr. Widmar: Gasteiner wird weitere Anstrengungen unternehmen, um im Bereich des Energie- und Ressourceneinsatzes noch mehr Optimierungen zu erreichen. Es gilt in beiden Bereichen, täglich besser zu werden - das sind wir der Natur und unserem naturreinen Produkt schuldig.



Wie bedeutend ist Qualitätssicherung für Gasteiner und wie wird diese ausgeführt?

Hr. Widmar: Die Qualitätssicherung findet bei Gasteiner auf allen Ebenen der Produktion und des Vertriebes statt - von der laufenden Untersuchung des Wassers und der Prüfung der natürlichen Einsatzstoffe bei unseren Near-Water Getränken Gasteiner Elements bis zur Qualitätssicherung im Abfüllbetrieb reichen die Maßnahmen. In Summe wird eine Flasche Gasteiner Mineralwasser 20 mal kontrolliert, bis der Kunde das Wasser aus dem Nationalpark Hohe Tauern genießen kann.