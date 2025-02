Warum der Ananassaft knapper und teurer wird

Die Fruchtsaftindustrie hat ein knapper und teurer werdendes Angebot an Ananassaft auf dem Weltmarkt beklagt. "Die Lagerbestände der Hersteller sind weitgehend erschöpft, und die Ernten in den Hauptanbauländern fallen geringer aus als gewohnt", teilte der Verband der Fruchtsaftindustrie in Bonn mit.