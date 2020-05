Für EU ist Finanzierung der Steuerreform offen

Mit der Wachstumsprognose von 0,8 Prozent des BIP für heuer hat sich laut Sollgruber Österreich "vom Durchschnitt abgekoppelt". Es sei "klar, dass Österreich im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit an Terrain verloren hat". Reformen seien rasch umzusetzen. Dazu zähle auch eine Pensionsreform. Das Antrittsalter von Frauen und Männern gehöre früher als geplant harmonisiert. Auch brauche es eine automatische Kopplung des Antrittsalters an die Lebenserwartung. " Österreich ist eher südeuropäisch angehaucht, was das Pensionsantrittsalter betrifft", sagt Fähndrich. Erneut wurde Schweden als Vorbild genannt. Fähndrich kündigte Gespräche der Kommission mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) und heimischen Thinktanks an.

Kritik übten die beiden Experten auch am Verwaltungssystem. Die Bundesländer würden über Gelder verfügen, die der Bund einhebt. Es gebe eine "Inkongruenz in der Finanzbeziehung zwischen Gemeinden, Ländern und Bund". Eine Einnahmen- und Ausgaben-Verantwortung in einer Hand wäre sinnvoll.