Früherer dm-Chef heuert bei "dayli" an

Der neue Eigentümer von Schlecker in Österreich, Rudolf Haberleitner, holt für den Umbau der Drogeriekette zum Nahversorger " dayli" einen langjährigen dm-Manager an Bord. Peter Krammer (52) wurde zum Geschäftsführer für den Bereich " dayli Operations" bestellt. Das teilte Haberleitner in der Nacht zum Mittwoch mit. Krammer war 19 Jahre beim Schlecker-Konkurrenten dm, danach vier Jahre bei der OMV, wo er für den Aufbau der Viva-Tankstellenshops in 12 Ländern verantwortlich war.

"Durch die Kombination seiner Erfahrungen in beiden Bereichen (Drogeriewaren und Lebensmittel/Convenience) unterstützt und ergänzt Peter Krammer das neue dayli-Unternehmenskonzept für Nahversorgung optimal", schreibt Haberleitner. In seiner Zeit bei dm war Krammer sieben Jahre im Einkauf und 12 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für die Expansion in Österreich und für die Tochtergesellschaft "FlicFlac mit 65 Filialen.

Bei der neuen TAP dayli Vertriebs GmbH ist Krammer seit Montag als Geschäftsführer eingetragen – gemeinsam mit Haberleitner. Den Chef macht Haberleitner selbst. In Kürze soll noch ein Finanzchef dazukommen. Wer, wird noch nicht verraten.