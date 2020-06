Shoppen rot-weiß-rot

Mozartkugeln, Lederhosen, Mannerschnitten – gewisse "Originale" aus Österreich haben es zu Weltruhm gebracht, stehen quasi als pars pro toto für das ganze Land. Ein Sammelsurium authentischer, heimischer Produkte findet der Österreich-Liebhaber ab sofort im Online-Shop www.fromaustria.com. Mit dem "Online Concept Store" über Österreich wollen die beiden Gründerinnen Zissa Grabner und Alexandra von Quadt das Land Österreich und seine rot-weiß-rote Produktlandschaft nach außen tragen – auch über Landesgrenzen hinweg.

"Wir haben im Netz keinen Marktplatz gefunden, auf dem die Produktwelt Österreichs wirklich in ihrer ganzen Vielfalt vorgestellt und verfügbar gemacht wird", erklärt Grabner. Ansprechen möchten die beiden nach eigenen Worten "Österreicher in Österreich, Ausländer mit Österreich-Bezug, Österreicher, die im Ausland leben und Touristen mit Interesse am österreichischen Handwerk."