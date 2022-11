Französischer Luxuskonzern Kering will Tom Ford übernehmen

Die im Aktienindex Eurostoxx 50 notierte Kering-Aktie setzte sich am Vormittag an die Indexspitze, und auch andere Branchenwerte zogen an. Dabei halfen den Aktien der Luxusgüterkonzerne wie LVMH und Hermès auch Spekulationen, dass China seine strikte Coronapolitik lockern könnte.

Gerüchte

In den sozialen Medien kursierten am Freitag abermals Gerüchte, wonach das Land vor einem Wandel der Coronapolitik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche hatte es Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen wurden. Das Land gehört zu den größten Absatzmärkten für Luxusprodukte wie Uhren, Schmuck und hochwertige Lederwaren.