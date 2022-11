Franchisenehmer bekannter heimischer Textilmarke ist pleite

Die Holzmann Textil GmbH hat am Landesgericht Korneuburg den Antrag auf Er├Âffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das 2019 gegr├╝ndete Unternehmen betreibt als Franchisenehmerin sieben Palmers-Filialen in ├ľsterreich. Derzeit werde die Firma fortgef├╝hrt, eine Sanierung sei jedoch nicht beabsichtigt, berichteten die Gl├Ąubigersch├╝tzer Creditreform und KSV1870 am Donnerstag. Die Passiva betragen voraussichtlich rund 890.000 Euro.

Laut Schuldnerangaben seien derzeit noch alle Filialen ge├Âffnet und noch keine Dienstnehmerinnen noch gek├╝ndigt, da die Filialen m├Âglicherweise ├╝bernommen werden. Zwei Standorte befinden sich in Eisenstadt und jeweils ein Gesch├Ąft in Mattersburg, Neusiedl am See, Mannersdorf, Saalfelden und Zell am See. Das weitere Schicksal des Schuldnerunternehmens werde letztlich der noch zu bestellende Insolvenzverwalter zu pr├╝fen haben.

Von der Insolvenz sind den Angaben zufolge neun Gl├Ąubiger sowie 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Die Insolvenzursachen liegen laut Aussendung in den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie. Hinzu sei die K├╝ndigung der Franchisevertr├Ąge durch die Palmers Textil AG gekommen.

Die Angaben h├Ątten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht ├╝berpr├╝ft werden k├Ânnen, wurde betont. Der KSV hielt zudem "ausdr├╝cklich fest, dass lediglich die Franchisenehmerin Holzmann Textil GmbH ein Konkursverfahren beantragt hat und nicht die Palmers Textil AG selbst".