Frage der Atomförderung spaltet EU-Mitglieder

Die EU-Staaten müssen nach Ansicht des luxemburgischen Regierungschefs Jean-Claude Juncker jedenfalls auf die niedrigeren Energiekosten in anderen Ländern reagieren. Während die Gaspreise für die US-Industrie von 2005 bis 2012 dank des dortigen Schiefergasbooms um 66 Prozent gefallen seien, habe es in Europa einen Anstieg um 35 Prozent gegeben. Auch Strom für die Industrie habe sich in diesen Jahren in den Vereinigten Staaten um vier Prozent verbilligt, in der EU hingegen um 38 Prozent verteuert.

Als Konsequenz daraus soll bis 2014 in der EU ein Energie-Binnenmarkt geschaffen werden. „Man darf aber jetzt nicht unter dem Eindruck der Wirtschafts- und Finanzkrise den Klimaschutz kleiner schreiben“, sagte Juncker.

So taucht auch die umstrittene Förderung von Schiefergas nur indirekt in der Erklärung auf. EU-Kommissar Günther Oettinger sagte, man müsse sich diese Option bewahren. „Man sollte durch Probebohrungen in den nächsten Jahren mit aller Vorsicht die Chancen ergründen, die Kosten ergründen und die Optionen wahren.“