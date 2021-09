Foto-Plattform Instagram ist ausgefallen

Instagram ist am Donnerstag ausgefallen. Bereits am Vormittag gab es immer wieder Meldungen über Probleme. Wie "Alle Störungen" vermeldete, geht seit kurz nach 12:20 Uhr bei vielen Nutzern gar nichts mehr.

Von dem Ausfall sind offenbar mehrere europäische Länder betroffen. Gegen Mittag kam es in Österreich und Deutschland zu vermehrten Fehlermeldungen. Laut den betroffenen Nutzern gibt es Probleme nicht nur beim Laden des Feeds in der App, sondern auch beim Einloggen und in der Browser-Version.