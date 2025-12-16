Elon Musk: Erster Mensch mit 600 Milliarden Dollar – Dank SpaceX und Tesla
Zusammenfassung
- Elon Musk hat laut Forbes als erster Mensch ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht.
- Der Anstieg resultiert aus einer höheren Bewertung von SpaceX nach Aktienverkäufen durch Mitarbeiter und Investoren.
- Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Anteilen an Tesla und SpaceX, wobei SpaceX nun mit 800 Milliarden Dollar bewertet wird.
Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins Forbes als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab aus Sicht von Forbes der aktuelle Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeiter und Investoren.
Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch - was auch auf die Schätzung von Forbes zu Musks Anteil durchschlug.
Vermögen aus Tesla und SpaceX
Noch Stunden zuvor hatte Forbes den Tech-Milliardär in seiner Reichenliste bei gut 500 Milliarden Dollar gesehen, der Finanzdienst Bloomberg kam am Montag auf 470 Milliarden Dollar. Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX.
Anders als Tesla ist SpaceX allerdings nicht an der Börse notiert, sodass es keinen Unternehmenswert gibt, der sich durch die Aktienkurs-Entwicklung am Markt ergibt. Stattdessen werden in solchen Fällen Bewertungen bei Finanzierungsrunden oder bei Aktienverkäufen von Mitarbeitern herangezogen. Sie können stark von der späteren Marktentwicklung abweichen.
Forbes schätzt Musks Vermögen auf 677 Milliarden Dollar
Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen konnten, ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. Forbes hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung.
Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah Forbes Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar.
