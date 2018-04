Foodora-Radler sollen bis Jahresende Kollektivvertrag haben

Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen auch einen "vermutlich bewusst desinformativ gestalteten Informationsfluss von oben nach unten" vor. Themen seien auch Möglichkeiten für Service und Reparatur der Fahrräder und auch Entgeltausfall bei Krankheit oder schlechter Auftragslage. So habe es bei Foodora in Wien anfangs eine Service-Garage gegeben, die auch dem gegenseitigem Austausch diente. Diese wurde laut Foodora-Wien-Betriebsratschef Robert Walasinski vom Unternehmen aus finanziellen Gründen geschlossen. Walasinski fordert für den Betriebsrat einen konstanten Informationsfluss von oben nach unten. Zudem ist er der Meinung, dass feste Anstellungsverhältnisse in allen europäischen Ländern selbstverständlich sein sollten und verweist auf Schwierigkeiten für Freelancer im Krankheitsfall und bei geringer Auftragslage.

Deutschlandweite Proteste

Wegen solcher und ähnlicher Probleme kommt es in Deutschland am heutigen Freitag zu bundesweiten Protesten durch Liefer-Radler.