Flugverspätungen in Wien-Schwechat

Auf mehr als einem Dutzend europäischer Flughäfen haben Mitarbeiter der Bodenabfertigung am Montag wieder Betriebsversammlungen abgehalten. Auch in Wien-Schwechat. Fast zwei Stunden legten die Arbeiter der Bodenabfertigung die Arbeit nieder. Es kam zu etlichen Flugverspätungen, was zusätzlich am starken Nebel lag - vor allem in Wien.



In dem Ausmaß gab es auch rund 15 Flugverspätungen, sagte der Vorsitzende des Arbeiter-Betriebsrats des Flughafen Wien, Dieter Rozboril. Er sprach von Verzögerungen von bis zu 157 Minuten bei einzelnen Abflügen. In Frankfurt starteten Flüge mit Planabflug 9:10 gut eineinhalb Stunden später, am größten deutschen Airport gab es auch Annullierungen (Details zu den Flugzeiten in Schwechat: siehe Link unten).



Schon im Oktober hatte es in Österreich und auf 14 deutschen Flughäfen "Informationsveranstaltungen" gegeben. Den Beschäftigten geht es um die Arbeitsbedingungen der Bodenabfertigung.



Besonders kritisiert werden EU-Vorgaben, die die Flughafenbetreiber zur Auslagerung der Bodenabfertigung zwingen.