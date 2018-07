Flughafen Wien hat Luft nach oben

Und wo steht der Flughafen Wien im Vergleich dazu? „Die Passagierabfertigung und der Einzelhandel im Terminal funktionieren gut“, sagt Höffinger. Auch seine Hubfunktion für Billigfluglinien konnte Wien ausbauen, neben Easyjet und Eurowings haben sich auch Laudamotion und die British-Airways-Tochter Level für Wien entschieden.

Unschlagbar ist Wien bei Flügen vom Schengen-Raum in den Nicht-Schengen-Raum und retour, sagt Höffinger. Die Verbindungszeit solle nicht mehr als 25 Minuten dauern, da sei Wien vor allen anderen europäischen Flughäfen. Auch das Zusammenspiel mit den Austrian Airlines, aber auch das mit den anderen Carriern, funktioniere gut.

Noch nicht durchgestartet ist der Flughafen bei den Themen Erlebnis, Events und Emotion, so Höffinger. „Hier gäbe es Vorbilder, die das besser machen, wie der Flughafen München.“ Dieser habe einen einheitlichen Auftritt in allen Bereichen, von Gastro, Office, Konferenzräumen, Kundenbindung und Events.

Starke Marke

Auch könnte die starke Marke „Wien“ noch stärker auf den Flughafen ausstrahlen. „Bei Synergien zwischen der Destination und dem Flughafen machen das die Asiaten besonders gut. Changi und Singapur sind beides starke Marken.“

Würde man all das umsetzen, könnte sich der Flughafen Wien von einem Vier-Stern-Flughafen zu einem Fünf-Stern-Flughafen, wie jene in den Top Ten, weiterentwickeln. Derzeit liegen in Europa neben München, Zürich und Frankfurt noch Amsterdam und Helsinki vor Wien.

Die besten Flughäfen der Welt liegen in Asien. Gründe für deren Führungsposition sind der Service- und Entertainment-Gedanke, der dort sehr stark ausgeprägt ist, sowie Events, Emotionen und kurze Wege. An Letzterem könnte man in Wien allerdings auch noch arbeiten.