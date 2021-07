Acht heimische Banken unter EZB-Aufsicht

In Deutschland wird die EZB laut Fitch 70 Prozent des deutschen Bankensystems unter ihre Aufsicht bekommen und die deutsche Finanzaufsicht BaFin als primären Aufseher ablösen. Hier liegen 18 deutsche Institute und fünf deutsche Töchter ausländischer Großbanken über der 30 Mrd. Euro Bilanz-Schwelle. Aus Deutschland stehen der Fitch-Studie zufolge künftig die Deutsche Bank und die Commerzbank, die genossenschaftliche Spitzeninstitute DZ Bank und WGZ Bank sowie die sechs großen Landesbanken unter EZB-Aufsicht. Dazu kommen der Fondsdienstleister Dekabank, die Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate, Aareal Bank, Münchener Hyp und Wüstenrot, die Hamburger Sparkasse, der Autofinanzierer Volkswagen Bank und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Indirekt - über ihre Mütter - unterstehen der EZB auch die HypoVereinsbank/ HVB, die Direktbank ING-DiBa, die Dexia Kommunalbank, die Santander Consumer Bank und die deutsche SEB-Tochter. Die IKB dagegen liege schon unter den 30 Milliarden.

40 Prozent des Privatkundengeschäfts deutscher Banken blieben damit Sache der BaFin. Es sei nicht zu erwarten, dass die deutschen Sparkassen in der "Bankenunion" als ein Großkonzern angesehen würden, geschweige denn als ein Konglomerat zusammen mit den Landesbanken, erklärte Fitch. Gleiches gelte für die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken.

Deutschland wäre damit das Land in Europa mit den meisten von der EZB beaufsichtigten Banken. Die Zentralbank hätte damit insgesamt Einblick in Institute mit einer Bilanzsumme von 5,56 Billionen Euro. Größer ist der Zugriff der EZB nur in Frankreich, wo die zehn größten Banken auf zusammen 7,8 Billionen Euro Bilanzsumme kommen. Damit beaufsichtigt die EZB dort mehr als 90 Prozent des Bankensystems.

Noch größer ist die Konzentration nur in Irland und Belgien, hinter Deutschland liegen nur Slowenien, Italien, Malta und Lettland.

Insgesamt sollen rund 130 Banken künftig von der EZB überwacht werden, um eine einheitliche Aufsicht in der Euro-Zone zu erreichen.