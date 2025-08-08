"Auf hohem Niveau": Zahl der Firmenpleiten steigt weiter
Zusammenfassung
- Im 2. Quartal 2025 stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich um 9,3 Prozent auf 1.727 Fälle.
- Besonders betroffen von Insolvenzen waren Dienstleistungsbereich, Handel und Baubranche.
- Die Zahl der Firmen-Registrierungen sank um 2 Prozent auf 15.334, mit den meisten Neugründungen im Bereich Finanzdienstleistungen.
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich ist im 2. Quartal 2025 erneut gestiegen.
Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria meldeten 1.727 Unternehmen Insolvenz an, das waren um 9,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gegenüber dem 1. Quartal 2025 ging die Zahl der Firmenpleiten hingegen um 3,8 Prozent zurück. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2025 somit 3.522 Insolvenzen registriert - ein Anstieg von rund 7 Prozent im Jahresvergleich.
"Die Insolvenzzahlen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau", sagte Thomas Burg, fachstatistischer Generaldirektor der Statistik Austria. Besonders betroffen waren erneut der Dienstleistungsbereich (524 Fälle), der Handel (274) und die Baubranche (265).
Die Zahl der Firmen-Registrierungen ging im 2. Quartal um 2 Prozent auf 15.334 zurück. Hier war der Bereich Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen mit 4.831 neuen Einträgen führend, gefolgt von persönlichen Dienstleistungen (3.084) und dem Handel (2.862).
