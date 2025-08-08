"Auf hohem Niveau": Zahl der Firmenpleiten steigt weiter

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich ist im 2. Quartal 2025 erneut gestiegen.

Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria meldeten 1.727 Unternehmen Insolvenz an, das waren um 9,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gegenüber dem 1. Quartal 2025 ging die Zahl der Firmenpleiten hingegen um 3,8 Prozent zurück. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2025 somit 3.522 Insolvenzen registriert - ein Anstieg von rund 7 Prozent im Jahresvergleich.