Firmen hängen am Papier: Jede zweite druckt Rechnungen aus

Vorbild Italien?

Just Italien, dessen Verwaltung sonst kaum Pionierstatus genießt, ist hier Vorreiter. Dort müssen Unternehmen ab 1. Jänner 2019 Rechnungen elektronisch vorab an die Steuerbehörde übermitteln (im Fachjargon "E-Invoicing" genannt). Dort werden diese automatisch überprüft und an die Empfängerfirma weiterleitet. Das soll primär die Schattenwirtschaft unterbinden, wird aber digitalen Standards einen Schub verpassen.