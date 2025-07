Firefly Aerospace: Vom Mond aufs Börsenparkett

Das US-amerikanische Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen Firefly Aerospace will an der Technologiebörse Nasdaq abheben. Das aufstrebende texanische Unternehmen, bekannt für seine kleinen und mittleren Trägerraketen, Mondlandefähren sowie Orbitalfahrzeuge, war schon länger als Börsekandidat gehandelt worden. Die Aktien sollen an der Nasdaq unter dem Symbol „FLY“ gehandelt werden. Goldman Sachs, JPMorgan, Jefferies und Wells Fargo sind die federführenden Banken bei dem Börsengang.