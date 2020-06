Finanzministerium zeigt sich "zuversichtlich"

Ihm sei kein Österreicher bekannt, der sein Geld nun aus der Schweiz nach Singapur oder in eine andere Steueroase verlagere. "Davon würde ich auch abraten." In der Praxis habe sich eine Selbstanzeige (sofern die Finanz noch nicht gegen die betreffende Person ermittelt) als günstigster Weg erwiesen. Das koste fünf bis zehn Prozent des transferierten Vermögens. Zu beachten sei auch, dass das Vermögen in Singapur weit weg sei. "Es ist nicht leicht, daran verdeckt heranzukommen." Rücküberweisungen in Größenordnungen, die auf Geldwäsche oder Steuerhinterziehung schließen lassen, würden heimische Banken an die Behörden melden. Dies gelte auch bei der direkten Rückführung der Gelder nach Österreich. Nicht zuletzt zweifelt Schima an der Rechtssicherheit in exotischen Steueroasen. "Europäische Rechtsrahmen sind dort unbekannt."