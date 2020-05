Fekter: "Österreich gut abgesichert"

Finanzministerin Maria Fekter sieht das Triple-A-Rating Österreichs gut abgesichert. Österreich stehe wirtschaftlich sehr gut da, das einzige, was kritisch gesehen werden könne, seien die hohen Staatsschulden und die Risiken der österreichischen Banken in Osteuropa. Müsste Österreich für dieses Risiko einen Schirm aufspannen, "dann könnten wir in Schwierigkeiten kommen", sagte Fekter am Samstag im "Im Journal zu Gast" auf Ö1.