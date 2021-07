Faserhersteller Lenzing will profitabler werden

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing setzt in den nächsten Jahren auf Spezialfasern und will deutlich profitabler werden. Im Vergleich zum Vorjahr will der Konzern das Ebitda, sprich das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, kontinuierlich um zehn Prozent pro Jahr steigern und die Kapitalrentabilität bis ins Jahr 2020 auf mehr als zehn Prozent anheben.

" Lenzing erwartet, dass die Nachfrage nach man-made Cellulosefasern bis 2020 um fünf bis sechs pro Jahr und damit fast doppelt so schnell wachsen wird wie der weltweite Fasermarkt. Stärkste Wachstumstreiber sind das ungebrochene Bevölkerungswachstum und der Wohlstandszuwachs in den Schwellenländern", erklärt neue Konzernchef Stefan Doboczky. Die Nettoverschuldung solle dabei unter dem 2,5-Fachen des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gehalten werden. So wird der pro-Kopf-Textilverbrauch in den Schwellenländern zwischen 2010 und 2020 voraussichtlich um insgesamt 50 Prozent gestiegen sein. In den Industrieländern wird die Nonwovens-Industrie (Anmerkung der Redaktion: Vliesstoff) - ein wichtiger Absatzmarkt von Lenzing - durch die verstärkte Nachfrage nach Hygieneprodukten profitieren und voraussichtlich doppelt so schnell wachsen wie der Textil-Markt.