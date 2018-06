Fakten-Check: So reich sind die armen Italiener

Hauseigentümer

Sogar noch größer wird die Vermögenskluft, wenn man Immobilien einbezieht. Knapp 70 Prozent der Italiener sind nämlich im Besitz ihres Eigenheimes. In Österreich beträgt der Anteil nicht einmal die Hälfte. Und, da mag die Miete bei uns dank des sozialen Wohnbaus noch so günstig sein: Immobilienbesitz macht einen gewaltigen Unterschied aus.

Gesamtschulden

Italiens größtes Problem sind exorbitant hohe Staatsschulden (132 Prozent des BIP), die noch aus der Lira-Zeit rühren. Ganz anders ist das Bild aber, wenn man die Gesamtschulden ansieht – also jene von Unternehmen und Privaten einbezieht. Dann liegt Italien im Schnitt der Eurozone (Grafik). Die wahren EU-Schuldenkaiser sind dann Luxemburg, Belgien und Irland.

Die Misere

Im Moment sieht Italiens Budgetlage gar nicht so schlecht aus. Der Staat hat aber wegen der hohen Fix-Ausgaben für Zinsen und Pensionen kaum Spielräume, um in Bildung, Forschung oder Infrastruktur zu investieren. Zudem schleppen die Banken viele faule Kredite mit sich. Das, kombiniert mit der Bürokratie im Norden und Korruption im Süden, hält die Wirtschaft im Würgegriff. Die Schattenwirtschaft macht satte 13 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Jeder dritte Jugendliche ist ohne Job. Eine verlorene Generation fühlt sich im Stich gelassen – ein Nährboden für EU-Feindlichkeit. Ein Umbau der Steuern und des Sozialstaates wären längst überfällig und über mehrere Jahre durchaus machbar, heißt es in Brüssel. Die Einheitssteuer und das Grundeinkommen, wie sie die Populisten versprechen, seien so jedoch unfinanzierbar. Und würden ein unfaires System noch verschlechtern.

Raus aus der Krise

Viele Italiener sehen die Spanier als Vorbild: Sie hätten auf die EU-Budgetziele gepfiffen und so ihr Wachstum angekurbelt. Was teils sogar stimmt. Die Spanier waren aber geschickt, das nicht an die große Glocke zu hängen. „Wer laut posaunt: ‚Wir halten keine Regeln ein‘, darf sich über harsche Reaktionen nicht wundern“ , heißt es in Brüssel. Obendrein hätten die Iberer dringende Reformen durchgeboxt. Mit mehr Kooperation statt Konfrontation könnten die Italiener auch Wohlwollen erwarten – etwa Flexibilität im Maastricht-Pakt für Investitionen oder Geld aus dem EU-Kohäsions- und Migrationstopf.

Harakiri

Bei einer Rückkehr zur Lira würden die privaten Vermögen rasch dahinschmelzen. Das ist der Mehrheit der Italiener bewusst: 59 Prozent sind für den Euro, 30 Prozent dagegen. Lega-Chef Salvini erwähnte einen „Italexit“ zuletzt zwar nicht mehr. Ob sein Meinungswandel ernsthaft ist, ist aber die Frage: In der Vergangenheit hatte er betont, Italien solle austreten, ohne das Volk zu befragen.