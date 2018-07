Fair verteilte Einkommen: Österreich landet nur im Mittelfeld

Wie viel Ungleichheit ist bei den Einkommen „gesund“, weil sie zu mehr Leistung anspornt – und ab wann wird es ungerecht? Das Münchener Ifo-Institut hat für diese vermeintlich philosophische Frage mit Kollegen der Cornell Universität ein Berechnungsmodell entwickelt (Link zur Studie).

„Das berücksichtigt, dass Einkommensungleichheit per se nicht schlecht sein muss“, erklärt Autor Andreas Peichl. Dass die Ungleichheit in der Verteilungskurve zugenommen hat, gilt als unbestritten. Die Forscher haben nun aber die Ursachen zerlegt – in „faire Faktoren “ wie individuelle Anstrengung sowie „unfaire Faktoren“ wie fehlende Chancengerechtigkeit und relative Armut.