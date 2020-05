EZB: Wahrscheinlichkeit für Rezession steigt

Der überraschenden Zinssenkung der Europäischen Zentralbank ( EZB) am Donnerstag könnte schon im Dezember eine weitere folgen. Grund ist die sich rasch eintrübende Konjunktur. "Noch vor einigen Monaten haben wir die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall in die Rezession bei weniger als zehn Prozent veranschlagt", sagte Luxemburgs Notenbankchef Yves Mersch. "Jetzt liegt sie bei mehr als 50 Prozent." Die Wirtschaft in der Eurozone befinde sich praktisch "im freien Fall".



Auch der neue EZB-Chef Mario Draghi hält eine "milde Rezession" für möglich. Experten sehen die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung der Leitzinsen auf 1,0 Prozent im Dezember bei 50 Prozent. Damit wäre wieder das Niveau vom Frühjahr erreicht, als die EZB im Kampf gegen die steigenden Preise mit zwei Zinserhöhungen konterte. Geholfen habe dies nur mäßig, liegt doch die Inflationsrate im Euroraum bei 3,0 Prozent. Ziel wären knapp 2,0 Prozent.