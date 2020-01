EZB-Reform: Die offizielle Inflation und das Bauchgefühl

Das ist höchst an der Zeit. Andere Notenbanken überdenken ihre Ziele in viel kürzeren Abständen. Bei der EZB war das zuletzt 2003 der Fall. Damals wurde Preisstabilität in die bis heute gültigen Formel gegossen: eine mittelfristige Inflationsrate von „unter, aber nahe bei zwei Prozent“.

Seit damals hat sich aber einiges verändert. Während die EZB im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens gegen zu hohe Inflation kämpfen musste, steuert sie seit der Finanzkrise von 2008 primär gegen schwaches Wachstum und in der Folge zu niedrige Teuerungsraten oder gar Deflationsängste an. Mit zuletzt überschaubarem Erfolg: Das Erreichen ihres offiziellen Zwei-Prozent-Ziels ist für die EZB in weite Ferne gerückt. Das habe auch strukturelle Gründe, so Lagarde – etwa die älter werdende Gesellschaft, die mehr spart, oder die sinkende Produktivität.