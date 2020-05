EZB: Leitzinsen dürften bald sinken

Angesichts trüber werdender Konjunkturaussichten erwarten mehr und mehr Experten, dass die Europäische Zentralbank ( EZB) im Oktober die Leitzinsen senken wird. Denkbar ist dabei ein großer Zinsschritt auf 1,0 Prozent hinunter (von derzeit 1,5 Prozent). Niedrigere Zinsen erleichtern den Schuldendienst und stützen die Konjunktur.



Belgiens Notenbankchef Luc Coene nannte auch die Möglichkeit zusätzlicher Liquiditätshilfen für die Geschäftsbanken. Denkbar sei die Wiederauflage von Refinanzierungsgeschäften mit einer Laufzeit von einem Jahr oder gar länger. Derart lange Geschäfte hatte die Notenbank in der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite 2008 angeboten.



In Washington trafen sich am Freitag die Finanzminister und Zentralbankchefs der G-20-Länder vor Beginn der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds ( IWF) und Weltbank. Bei der Zusammenkunft an diesem Wochenende stehen die Euro-Schuldenkrise und die Probleme der USA im Vordergrund.