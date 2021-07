EZB kündigte Anpassung des geldpolitischen Ausblicks an

Die EZB wird noch im Juli ihren geldpolitischen Ausblick anpassen. "Die Formulierung der 'Forward Guidance' muss verändert werden, um die neue Definition der Preisstabilität einzubeziehen", sagte EZB-Vizechef Luis de Guindos am Montag auf einer Veranstaltung der Denkschmiede OMFIF.

EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zuvor in einem Interview mit Bloomberg TV angekündigt, dass auf der Sitzung am 22. Juli der in der Fachwelt "Forward Guidance" genannte geldpolitische Ausblick überprüft werden wird. "Ja, es wird einige interessante Variationen und Veränderungen geben," sagte sie.

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) umfasst der Ausblick unter anderem Angaben dazu, unter welchen Bedingungen die Leitzinsen künftig wieder steigen werden. Dabei wird auf das Inflationsziel Bezug genommen, das aber inzwischen verändert wurde. Denn die Euro-Wächter streben nun mittelfristig eine Inflation im Euroraum von zwei Prozent an statt wie bisher von unter, aber nahe zwei Prozent. Wenn die Zinsen aber in der Wirtschaft schon extrem niedrig liegen und die EZB deshalb besonders kräftig reagieren muss, will sie auch vorübergehend ein leichtes Übertreffen des Inflationsziels hinnehmen.