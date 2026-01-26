Export von Verteidigungsgütern soll beschleunigt und vereinfacht werden

Thema war auch Hattmannsdorfers Plan für ein "patriotisches Vergaberecht", der wie die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes in der unlängst präsentierten Industriestrategie verankert ist. Gehe es nach ihm, hielt Hattmannsdorfer fest, sollten etwa Solarpaneele oder Wechselrichter nicht mehr staatlich unterstützt werden, wenn der Kauf aus Übersee und nicht aus Europa oder Österreich erfolge. Ähnliches müsse für IT-Systeme gelten. Konkrete Kriterien für die strategische öffentliche Beschaffung würden gerade ausgearbeitet. Wann das "patriotische Vergaberecht" umgesetzt wird, könne er noch nicht sagen, da es sich um eine breite Materie handle und mehrere Ministerien eingebunden sind.

E-Control-Besetzung

Die Bestellung des bisherigen Wien-Energie-Chefs Michael Strebl zum Vorstand der E-Control verteidigte der Minister. Wichtig sei ihm gewesen, eine Person zu nominieren, die ausreichend Erfahrung im Energiesektor habe, um das umfassende Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) umzusetzen. Das treffe auf ihn zu und sei "matchentscheidend". Eine Cooling-off-Phase, wie von den Grünen gefordert, lehne er ab, zumal bei Entscheidungen, die "historische Tätigkeiten" betreffen und möglicherweise Befangenheit bedeuten, künftig das 4-Augen-Prinzip gelten soll, kündigte Hattmannsdorfer an. Auf Strebl bezogen müssten als Beschlüsse, die für Wien Energie relevant sind, von einer Führungsperson abgesegnet werden. Dazu soll demnächst die Geschäftsordnung der Regulierungsbehörde angepasst werden.